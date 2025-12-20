Ospedali eccellenti oculistica all’avanguardia a Torrette Ecco le nuove tecnologie | livelli di precisione impensabili fino a pochi anni fa

Ancona, 20 dicembre 2025 – L’ ospedale di Torrette migliora la chirurgia e la diagnostica oculare. Negli ultimi mesi la clinica Oculistica diretta dal professore Cesare Mariotti, ha introdotto diverse tecnologie d’avanguardia che stanno rivoluzionando tutto quello che ruota attorno alle patologie dell’occhio. L’obiettivo dell’ Azienda Ospedaliero-Universitaria delle Marche è di aumentare la precisione delle procedure e la sicurezza dei pazienti, integrando ricerca, clinica e formazione in un modello unico di medicina universitaria. L’attrezzatura ultra tecnologica . Il reparto è da tempo un punto di riferimento nazionale per l’innovazione in campo oftalmologico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

