Ospedali al Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta estetisti per le donne malate di cancro

In un momento di difficoltà, come quello di affrontare una malattia, è importante mantenere un senso di normalità e benessere. Per questo, l’Ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta ha introdotto servizi di estetica dedicati alle donne malate di cancro. Questi interventi mirano a valorizzare la loro dignità e a offrire un momento di conforto. Ribadire la centralità della persona e la vicinanza a chi attraversa un percorso di cura, anche e soprattutto durante le festività.

Ribadire la centralità della persona e la vicinanza a chi attraversa un percorso di cura, anche e soprattutto durante le festività. È questo lo scopo dell’evento tenutosi all’azienda Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta, aperta a pazienti, operatori sanitari, istituzioni, associazioni di volontariato e cittadinanza, con momenti ludici e di spettacolo, e un’attenzione particolare ai malati oncologici, alle donne, ai bambini, agli anziani. “Con entusiasmo e spirito di squadra – ha spiegato il direttore generale dell’ospedale Gennaro Volpe – abbiamo allestito un programma di iniziative che convergono sull’umanizzazione delle cure. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Leggi anche: In ospedale Caserta estetisti per le donne malate di cancro

Leggi anche: Certificato di maturità digitale, premiata l’Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Il vescovo Claudio celebra nelle cappelle degli ospedali mercoledì 17 dicembre alle ore 12.00 nella cappella dell’ospedale Sant’Antonio di Padova venerdì 19 dicembre alle ore 16.00 nella cappella del Monoblocco dell’ospedale civile di Padova. Alla c - facebook.com facebook