Ospedali al Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta estetisti per le donne malate di cancro

20 dic 2025

In un momento di difficoltà, come quello di affrontare una malattia, è importante mantenere un senso di normalità e benessere. Per questo, l’Ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta ha introdotto servizi di estetica dedicati alle donne malate di cancro. Questi interventi mirano a valorizzare la loro dignità e a offrire un momento di conforto. Ribadire la centralità della persona e la vicinanza a chi attraversa un percorso di cura, anche e soprattutto durante le festività.

Ribadire la centralità della persona e la vicinanza a chi attraversa un percorso di cura, anche e soprattutto durante le festività. È questo lo scopo dell’evento tenutosi all’azienda Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta, aperta a pazienti, operatori sanitari, istituzioni, associazioni di volontariato e cittadinanza, con momenti ludici e di spettacolo, e un’attenzione particolare ai malati oncologici, alle donne, ai bambini, agli anziani. “Con entusiasmo e spirito di squadra – ha spiegato il direttore generale dell’ospedale Gennaro Volpe – abbiamo allestito un programma di iniziative che convergono sull’umanizzazione delle cure. 🔗 Leggi su Ildenaro.itImmagine generica

