L’inizio dell’anno offre alla Vergine un momento favorevole per riflettere sui propri obiettivi e dedicarsi a progetti di crescita personale. È un periodo di rinnovata concentrazione e attenzione ai dettagli, che può favorire miglioramenti sia nelle relazioni che nel lavoro. Approfittare di questa fase per pianificare con attenzione e mantenere un atteggiamento equilibrato può portare benefici duraturi. Oroscopo Gennaio: Vergine

Life&People.it 23 agosto – 22 settembre  L’inizio dell’anno si presenta come un territorio fertile per la creatività, la progettualità e l’espressione personale. Le energie in Capricorno sostengono una forma di ispirazione rigorosa: niente dispersione, solo gesti che hanno risonanza. La Luna Nuova apre un ciclo che valorizza talento, passione e capacità narrativa, con un invito a dare forma concreta a ciò che finora era rimasto in sospeso. Le opposizioni con Giove amplificano la tensione tra desiderio di esplorazione e bisogno di radicamento: un contrasto che, se ben dosato, porta equilibrio. Nella seconda metà del mese, i transiti in Aquario favoriscono una riorganizzazione elegante del quotidiano: nuove routine, nuove priorità, un ordine mentale che diventa benessere. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.itImmagine generica

