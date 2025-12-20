Oroscopo Gennaio | Scorpione
Life&People.it 23 ottobre – 22 novembre Un mese di parole importanti, scambi significativi e definizioni che chiariscono il terreno relazionale e professionale. Le energie in Capricorno portano ordine nella comunicazione: niente superfluo, solo ciò che sostiene. La Luna Nuova inaugura un ciclo che affina il pensiero e rafforza il dialogo con l’ambiente circostante. Le opposizioni con Giove amplificano sensibilità e percezioni, spingendo a distinguere tra intuizione e proiezione. Nella seconda metà del mese, i transiti in Aquario riportano l’attenzione alle radici, alla casa emotiva, alla qualità dello spazio in cui ci si muove. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it
OROSCOPO dell'ANNO 2026 per lo SCORPIONE
