Oroscopo Gennaio | Sagittario
23 novembre – 21 dicembre Il mese apre un percorso di consolidamento materiale ed emotivo. Le energie in Capricorno invitano a rivedere risorse, priorità e modalità di investimento: ciò che è stabile cresce, ciò che è dispersivo si dissolve con eleganza. La Luna Nuova segna un nuovo equilibrio tra desiderio e responsabilità, invitando a scegliere con maggiore consapevolezza ciò che vale il proprio tempo. Le opposizioni con Giove amplificano aspettative e indulgenze: il cielo chiede misura, senza spegnere il fuoco creativo. Nella seconda metà del mese, i transiti in Aquario rinnovano il pensiero: entra aria fresca, nuove idee, nuovi percorsi mentali.
OROSCOPO dell'ANNO 2026 per il SAGITTARIO
