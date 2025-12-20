Oroscopo Gennaio | Pesci
Life&People.it 2o febbraio – 20 marzo Una stagione di connessioni, reti, incontri significativi. Le energie in Capricorno invitano a dare forma alle proprie alleanze, scegliendo con cura quali ambienti sostenere e da quali distanziarsi. La Luna Nuova parla di progetti condivisi che meritano spazio e continuità. Le opposizioni con Giove amplificano desideri e sensibilità, ma anche la necessità di riconoscere quali legami nutrono e quali disperdono. Nella seconda metà del mese, i transiti in Aquario chiamano al raccoglimento: una pausa interiore che permette di metabolizzare ciò che il mese ha mostrato.
OROSCOPO dell'ANNO 2026 per i PESCI
