Oroscopo Gennaio | Leone
L'oroscopo di gennaio per il Leone invita a mantenere ordine e equilibrio nelle attività quotidiane. È un periodo in cui è importante prendersi cura delle energie, riorganizzando il ritmo di lavoro e le abitudini personali. Le influenze dei segni di Terra, come il Capricorno, suggeriscono di dedicare attenzione alla gestione del corpo e della mente, favorendo un approccio più strutturato e consapevole. Oroscopo Gennaio: Leone.
Life&People.it 23 luglio – 22 agosto Ordine, misura e una cura precisa delle energie quotidiane. Le forze in Capricorno invitano a riorganizzare il ritmo di lavoro, le abitudini, la gestione del corpo e della mente. La Luna Nuova apre un ciclo che privilegia efficienza e sobrietà: pochi gesti, ben calibrati, che restituiscono controllo e presenza. Le opposizioni con Giove mostrano dove si eccede, dove ci si sovraccarica, dove la generosità verso gli altri sottrae spazio alla propria stabilità interiore. Nella seconda metà del mese, i transiti in Aquario spostano l’attenzione sulle relazioni. I rapporti significativi diventano specchio, sostegno, contrappunto. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it
2026 LEONE OROSCOPO GENNAIO - APRILE
