Oroscopo Gennaio | Capricorno

Life&People.it 22 dicembre – 2o gennaio Una forza che non chiede permesso: il cielo sostiene identità, direzione e presenza. È un tempo di definizione, in cui ciò che si è e ciò che si vuole diventare si incontrano in modo netto. La Luna Nuova amplifica questa sensazione di inizio strutturato, come una linea che avanza nella neve senza esitazioni. Le opposizioni con Giove chiedono equilibrio tra impegno e desideri personali, ricordando che la solidità non significa rigidità. Nella seconda metà del mese, i transiti in Aquario spostano l’attenzione sulle risorse e sullepossibilità concrete di crescita. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

