Oroscopo Gennaio | Bilancia

Life&People.it 23 settembre – 22 ottobre Il mese apre un movimento verso l’interno, invitando a riconsiderare fondamenta emotive e spazio domestico. Le energie in Capricorno parlano di radici: ciò che sostiene, ciò che protegge, ciò che va ristrutturato con calma e lucidità. La Luna Nuova segna un nuovo equilibrio nella sfera privata, con un invito a creare stabilità più che perfezione. Le opposizioni con Giove mettono in risalto il rapporto tra memoria e futuro, tra nostalgia e ambizione: è un terreno delicato, ma fertile. Nella seconda metà del mese, i transiti in Aquario riaccendono il desiderio di creare, giocare, sperimentare. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

