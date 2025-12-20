Oroscopo Gennaio | Acquario
Life&People.it 21 gennaio – 19 febbraio Gennaio inizia in uno spazio liminale, quasi sospeso, in cui il passato chiede ordine e il futuro bussa con discrezione. Le energie in Capricorno invitano a un lavoro interiore silenzioso, ma decisivo: chiudere ciò che deve chiudersi, integrare ciò che resta. La Luna Nuova segna un passaggio di consapevolezza che prepara il terreno alla rinascita del mese successivo. Le opposizioni con Giove amplificano emozioni profonde, memorie, desideri di protezione: un’onda interna che chiede ascolto. Nella seconda metà del mese, con l’arrivo dei pianeti nel segno, la narrazione cambia tono. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it
Leggi anche: Oroscopo Fortuna e Denaro del mese di Gennaio 2026 per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Ecco cosa prevede Eryx
OROSCOPO dell'ANNO 2026 per l’ACQUARIO
