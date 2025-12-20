Orio al Serio il futuro è adesso | debutta l’edificio multifunzione realizzato con la stampante 3D

Orio al Serio, 20 dicembre – Un progetto simbolo di innovazione e sostenibilità, che unisce tradizione locale e tecnologia d’avanguardia e che posiziona l’aeroporto di Orio al Serio, terzo scalo italiano per numero di passeggeri, come hub sostenibile capace di unire crescita infrastrutturale e responsabilità ambientale. Al parco logistico dello scalo cittadino, in via Paderno a Seriate, prende il via “Ol Casél“, il primo manufatto edilizio italiano dedicato ai servizi aeroportuali realizzato con tecnologia di stampa 3D architettonica. “Ol Casél“ nasce come modulo di servizio al nuovo parcheggio truck al Logistic park. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

