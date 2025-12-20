Oria è sempre fumosa ma anche affascinante | lo scatto di un lettore
Se la fitta nebbia di questi giorni sta avvolgendo buona parte del Brindisino, perché dovrebbe risparmiare proprio Oria? E infatti, la Città Federiciana - soprannominata anche “fumosa” - da lontano dimostra ancora di più il suo fascino medievale, con una coltre che “nasconde” alla vista il. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
