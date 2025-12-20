Oratori si rinnova la partnership tra Confcooperative Bergamo e Diocesi di Bergamo

Bergamo. Rilanciare e strutturare ulteriormente una collaborazione stabile e condivisa tra parrocchie e cooperative, al fine di rafforzare l’azione educativa, sociale e comunitaria degli oratori della Diocesi di Bergamo, dando risposte sempre più concrete e aderenti ai bisogni emergenti di bambini, ragazzi e famiglie, con particolare attenzione alle situazioni di fragilità. È quanto previsto dal nuovo Protocollo d’intesa presentato questo pomeriggio alla presenza del vescovo, monsignor Francesco Beschi, nell’ambito del consiglio provinciale dell’associazione, tradizionalmente ospitato a fine anno nelle sale della Curia, in Città Alta. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

