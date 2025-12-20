Oratori patto tra Diocesi e Cooperative
IL PROTOCOLLO D’INTESA. Alleanza «per produrre in modo condiviso idee, pensieri, attenzioni pedagogiche e pastorali». Il Vescovo Beschi: «Cultura che trova solide sorgenti di ispirazione». Già 54 i progetti attivi in altrettante parrocchie. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Oratori, patto tra Diocesi e Cooperative.
Oratori, patto tra Diocesi e Cooperative - Alleanza «per produrre in modo condiviso idee, pensieri, attenzioni pedagogiche e pastorali». ecodibergamo.it
