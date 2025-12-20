Leo Turrini Forse per capire come stiano cambiando le dinamiche dell’automotive conviene raccontare la piccola, ma meravigliosa storia di una azienda nata e cresciuta proprio nel cuore della Terra dei Motori. A metà degli anni Novanta, in un angolo della provincia di Modena, località Baggiovara, l’ingegner Mauro Forghieri, il genio della progettazione che ha contribuito a fare la leggenda di Ferrari e Lamborghini, beh, si mise in proprio. Creò la Oral Engineering. Con un manipolo di collaboratori, capitanati dal bravissimo Franco Antoniazzi, il magico Forghieri sfornò soluzioni tecnologicamente all’avanguardia per marchi come Bmw, Aprilia, eccetera. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Oral Engineering e l’eredità senza tempo di Mauro Forghieri

Leggi anche: Veloce, il nuovo viaggio di Mauro Ermanno Giovanardi nel tempo

Leggi anche: È morto Mauro Di Francesco, Uberto di Sapore di Mare 2: era malato da tempo

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Franco Antoniazzi ha ricevuto il Premio Mauro Forghieri. 30 anni fa, insieme al leggendario ingegnere della Ferrari, diedero vita alla Oral Engineering che, fino all'ultimo è stato il laboratorio dove il genio di Forghieri ha continuato a correre: dai motori di F - facebook.com facebook