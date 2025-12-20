Sei arresti e 7 denunce. È questo il bilancio delle operazioni antidroga compiute, negli scorsi giorni a Bari e in provincia, dal personale della polizia di stato.Le perquisizioni nelle caseLo scorso 12 dicembre, personale della Squadra Mobile di Bari, sezione ‘Narcotici’, ha arrestato due uomini. 🔗 Leggi su Baritoday.it

© Baritoday.it - Operazioni antidroga a Bari e provincia: 6 arresti e 7 denunce

Leggi anche: Napoli e Provincia: Antidroga nella provincia partenopea, nove arresti. Tra i sequestri, stupefacenti trovati in una lavatrice e in un reggiseno

Leggi anche: Operazione antidroga a Santa Maria a Vico: smantellato gruppo di spacciatori: arresti e denunce

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Antimafia: droga ed estorsioni, 50 provvedimenti restrittivi a Palermo; Bari hub strategico del narcotraffico: sequestri triplicati, ma la domanda non accenna a calare; Smantellata rete di spaccio a Foggia: in 24 finiscono in manette. Trafficavano droga anche fuori regione VIDEO; Smantellata la rete del traffico di droga sull'asse Foggia-Albania: i nomi dei 35 indagati, arrestati in 24.

Bari e provincia, sei arresti e sette denunce in operazioni antidroga della Polizia - Lo scorso 12 dicembre, la Squadra Mobile di Bari, sezione “Narcotici”, ha arrestato due uomini incensurati. giornaledipuglia.com

Alto impatto contro il crimine diffuso: sei arresti tra Bari e provincia - Maxi operazione antidroga tra Bari e provincia: sei arresti, sette denunce e sequestri di hashish e marijuana per oltre 29 chili. trmtv.it

Maxi operazione Polizia antidroga in varie province: 384 arresti - Più di una tonnellata, complessivamente, lo stupefacente che è stato sequestrato, tra cocaina, hashish, marijuana e cocaina ... msn.com