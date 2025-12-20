Operazione Occhio di Falco in corso Trump ordina attacchi massicci contro l’Isis in Siria | Non è guerra è vendetta

Gli Stati Uniti hanno sferrato venerdì un massiccio attacco aereo contro postazioni dell’ ISIS in Siria, rispondendo all’agguato terroristico del 13 dicembre scorso che è costato la vita a tre cittadini americani nella città antica di Palmyra. L’operazione militare, battezzata “Hawkeye Strike” (Occhio di Falco, riferimento allo stato dell’Iowa da cui provenivano i soldati caduti), rappresenta la più importante rappresaglia americana dal 2019. Le forze armate USA hanno impiegato un arsenale imponente: caccia F-15, aerei da attacco al suolo A-10 Warthog, elicotteri Apache e sistemi missilistici HIMARS hanno martellato oltre 70 obiettivi sparsi nel cuore della Siria centrale. 🔗 Leggi su Cultweb.it

Pentagono: «Partita l'operazione "Occhio di falco" per eliminare l'Isis in Siria». Colpiti oltre 70 obiettivi

Palmira, attacco Isis in Siria: due soldati e un interprete Usa uccisi. Trump promette vendetta

