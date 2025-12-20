Un arresto; quattordici denunce; undici persone sotto indagine. È il risultato dell'operazione antidroga contro la criminalità e la diffusione di sostanze stupefacenti a Pordenone. La Polizia di Stato di Pordenone, con l’impegno degli investigatori della Squadra Mobile, coordinata dal Servizio. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Pordenonetoday.it - Operazione antidroga: sequestri, denunce e un arresto a Pordenone

