Operazione antidroga in tutta Italia | due arresti a Verona e due cannabis shop sequestrati

Si è conclusa in queste ore una vasta operazione della polizia di Stato sul territorio nazionale, Verona inclusa, che ha visto l'impegno degli investigatori delle Squadre Mobili di diverse questure italiane, finalizzata al contrasto allo spaccio di droga, che in alcune occasioni avrebbe avuto. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Leggi anche: Vasta operazione antidroga, sette arresti in provincia. Maxi sequestro nei cannabis shop

Leggi anche: Operazione antidroga ad Altamura: sequestrati 17 kg di cocaina, due arresti

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Droga, operazione polizia in diverse province italiane: 384 arresti; Maxi operazione antidroga della Polizia di Stato: 384 arresti in tutta Italia. Controlli e sequestri anche ne; Maxi operazione antidroga in tutta Italia nei cannabis shop, in Friuli identificate 730 persone e controllati 8 negozi; Droga e criminalità diffusa, maxi blitz della polizia: 384 arresti in tutta Italia.

Operazione antidroga in tutta Italia: 384 arresti - Vasta operazione della polizia in diverse province contro la criminalità diffusa. rainews.it