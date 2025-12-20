operation hawkeye strike tra rappresaglia militare e svolta politica sulla siria

L’operazione militare lanciata dagli Stati Uniti contro postazioni ancora controllate dallo Stato islamico (IS) in Siria non è stata solo una risposta armata a un attacco diretto, ma si è inserita in una finestra politica e strategica particolarmente delicata. “Operation Hawkeye Strike”, avviata il 19 dicembre su ordine del Commander in Chief, ha colpito oltre 70 obiettivi jihadisti nella Siria centrale, poche ore dopo un annuncio destinato a incidere profondamente sul futuro del Paese: la rimozione delle sanzioni statunitensi contro Damasco. Secondo il Comando Centrale degli Stati Uniti (U.S. Central Command), l’operazione ha impiegato più di 100 munizioni di precisione, con l’utilizzo combinato di caccia F-15 e A-10, elicotteri d’attacco Apache e sistemi Himars. 🔗 Leggi su Formiche.net

