La sfida tra Roma e Juventus rappresenta un momento importante nel calendario della squadra. Per Lois Openda, questa partita segna un’occasione per dimostrare il proprio valore dopo un lungo periodo di attesa. La serata potrebbe rivelarsi decisiva per il suo percorso e per le ambizioni della squadra. Openda, la notte giusta per prendersi la Juve: contro la Roma l’esame decisivo.

Contro la Roma non è una partita come le altre. E non lo è soprattutto per Lois Openda, chiamato a trasformare un’attesa lunga quattro mesi in un’opportunità concreta. La Juventus ha bisogno di un centravanti affidabile e, con Dusan Vlahovic fuori causa, il momento di dimostrare di essere all’altezza sembra finalmente arrivato. Un percorso in salita, ora il bivio. L’impatto con la Serie A non è stato immediato. Inserimento graduale, minuti spesso a partita in corso, un ambientamento più lento del previsto. Ma i tempi di rodaggio sono finiti: per Openda è arrivata l’ora di incidere davvero. In Champions League ha già lasciato il segno con l’unica rete in bianconero contro il BodoGlimt; in campionato, invece, il tabellino resta ancora a zero. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

