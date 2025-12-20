Openda a Sky | Roma squadra forte ma sappiamo le nostre qualità Gol? L’importante è che vada bene il gruppo il resto conta poco

Openda a Sky: «Roma squadra forte, ma sappiamo le nostre qualità». Le dichiarazioni dell’attaccante bianconero nel pre partita dello Stadium. Lois Openda è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima della sfida tra Juventus e Roma. Le parole dell’attaccante bianconero. Juve Roma LIVE, l’avvicinamento al big match dell’Allianz Stadium: un’assenza dell’ultima ora! Le novità sulle scelte di Spalletti SFIDA CONTRO LA ROMA – « So che la Roma è una squadra forte, ma so anche quali sono le qualità della Juventus, quindi giocando in casa siamo convinti di poter fare bene » OPPORTUNITÀ DALL’INIZIO – « Sicuramente è una partita importante, poi il fatto che non arrivi il gol non è importante, è importante che vada bene la squadra in generale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

