Tradizionale cerimonia dello scambio di auguri per le festività di fine anno nel salone Metaurense della Prefettura. L’iniziativa, l’altro ieri, è stata anche l’occasione per la consegna delle onorificenze di Cavaliere al merito della Repubblica Italiana a tre cittadini concesse con decreto del Presidente della Repubblica. A fare gli onori il prefetto Emanuela Saverio Greco. Ecco gli insigniti con le relative motivazioni: Marina Boscarini di Belforte all’Isauro è stata premiata dal vice sindaco della sua città Cristina Torcolacci e dal neo presidente di Confindustria Massimo Cecchini: "Esponente di una delle famiglie imprenditoriali radicate da tempo nel nostro entroterra tra Piandimeleto e Belforte all’Isauro, è amministratore unico della System Group Pvs. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Onorificenze, premi e auguri natalizi: "Il bene comune si costruisce insieme"

Leggi anche: Narni, firmato un protocollo fra Comune e associazioni per la rete "Insieme per il bene comune”

Leggi anche: Benemeriti a Villa Saporiti. Consegnati i premi in ricordo di don Malgesini: "Vince il bene comune"

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Scambio degli auguri natalizi al Dicastero per la Comunicazione; Prefettura - Consegnate le Onorificenze al Merito della Repubblica Italiana; Prefettura di Cosenza, consegna delle Onorificenze al Merito della Repubblica e delle medaglie alle Vittime del Terrorismo; Benevento, festa degli auguri di Natale per ANCRI e ANC con musica, onorificenze e tradizione.

Consegnate le onorificenze al merito della Repubblica: premiata anche Elena Loewenthal - facebook.com facebook

Premio Truentum, sabato il conferimento dell'onorificenza all'ammiraglio Giacinto Ottaviani x.com