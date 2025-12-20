Ondata furti sui cimini i sindaci chiedono incontro al prefetto | Cittadini preoccupati serve collaborazione

Ondata di furti sui Cimini ha suscitato preoccupazione tra i cittadini e le amministrazioni locali. I sindaci di Canepina, Vallerano e Vignanello hanno richiesto un incontro con il prefetto Sergio Pomponio per analizzare la situazione e definire strategie condivise. È importante affrontare il fenomeno con collaborazione e attenzione, al fine di garantire la sicurezza di tutti.

