Ondata furti sui cimini i sindaci chiedono incontro al prefetto | Cittadini preoccupati serve collaborazione
Ondata di furti sui Cimini ha suscitato preoccupazione tra i cittadini e le amministrazioni locali. I sindaci di Canepina, Vallerano e Vignanello hanno richiesto un incontro con il prefetto Sergio Pomponio per analizzare la situazione e definire strategie condivise. È importante affrontare il fenomeno con collaborazione e attenzione, al fine di garantire la sicurezza di tutti.
Furti nella Tuscia, colpiti diversi comuni dei cimini e i sindaci di Canepina, Vallerano e Vignanello chiedono un incontro con il prefetto Sergio Pomponio, al fine di condividere un'analisi puntuale del contesto e individuare congiuntamente provvedimenti adeguati, concreti ed efficaci a.
