Omicidio di Rob Reiner e della moglie Michele i due non hanno mai perso la speranza di aiutare il figlio Nick

Man mano che le indagini procedono, nuove fonti rivelano le preoccupazioni della coppia di genitori, convinta di avere più tempo per aiutare il 32enne.

Nick Reiner soffriva di schizofrenia, la diagnosi poco prima dell’omicidio dei genitori - Nick Reiner, accusato dell'omicidio dei genitori Rob e Michele Reiner, aveva ricevuto da poco una diagnosi di schizofrenia e stava portando avanti un percorso ... fanpage.it

Omicidio di Rob Reiner e della moglie Michele, il figlio Nick potrebbe essere escluso dall’eredità se riconosciuto colpevole - L’attore e la produttrice sarebbero stati uccisi nelle prime ore del mattino: Nick Reiner si è dato alla fuga, ma è stato arrestato alcune ore dopo, formalmente incriminato per omicidio di primo grado ... vanityfair.it

Nick Reiner, figlio del regista Rob Reiner, è accusato dell'omicidio dei suoi genitori. Secondo le ultime notizie, poco prima del delitto, aveva ricevuto una diagnosi di schizofrenia e stava seguendo un trattamento in un centro per la salute mentale: https://fanpa. - facebook.com facebook

Nick Reiner compare in tribunale con l'accusa di omicidio per l'uccisione dei genitori, il pezzo riassuntivo del Guardian @battgirl74 x.com

