Omaggio a Alceste Angelini, un volume con tutte le poesie e traduzioni.

Sabato 10 gennaio 2025 alle 17 al Teatro Degli Astrusi di Montalcino si terrà la presentazione del volume “Alceste Angelini poesie e traduzioni dal greco” che raccoglie l’opera del poeta-traduttore montalcinese. Figura appartata ma significativa della cultura italiana del Novecento, esordisce nel 1946, nell’immediato dopoguerra, con una raccolta di liriche e traduzioni dal greco; era un gesto ardito, "quasi una sfida, di natura gentile e delicata, all’asprezza dei tempi". Esordio controcorrente che risponde con lirismo classico in un’epoca difficile con un atteggiamento di understatement e riserbo elegante. 🔗 Leggi su Lanazione.it

