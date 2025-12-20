Maxi sequestro di fuochi d’artificio e materiale pirotecnico a pochi giorni dalle festività di fine anno. La polizia di Stato di Como, nella serata di mercoledì 17 dicembre, ha denunciato in stato di libertà un 31enne originario di Pavia e residente a Cologno Monzese, già noto alle forze. 🔗 Leggi su Quicomo.it

© Quicomo.it - Oltre una tonnellata di fuochi d’artificio nascosti tra box e cantine: la polizia di Como denuncia un 31enne

Leggi anche: Una tonnellata di sacchi neri nascosti nel furgone, la polizia locale sequestra tutto: blitz a Scampia

Leggi anche: Scoperta fabbrica abusiva di fuochi d’artificio: scatta maxi sequestro e una denuncia

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Una polveriera sotto casa. Oltre mezza tonnellata di fuochi. Maxi sequestro della Finanza - Oltre mezza tonnellata di fuochi di artificio, stipati in un magazzino tra le abitazioni e con accanto materiali infiammabili e 81mila prodotti contraffatti. ilgiorno.it

Osservatorio Telepass: con il telepedaggio nel 2024 risparmiate oltre 71mila tonnellate di CO2 - Nel 2024 sono state risparmiate oltre 71mila tonnellate di CO2 grazie al sistema di pagamento del telepedaggio di Telepass (società del Gruppo Mundys), registrando un notevole incremento rispetto alle ... ilmessaggero.it

Dalla tradizione piemontese, una delle carni più pregiate: oltre una tonnellata di peso, fibre tenere, marezzatura perfetta e un sapore che conquista ogni palato - facebook.com facebook