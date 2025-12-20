Oltre 6 milioni per la promozione in Europa delle specialità enogastronomiche del Piemonte

Oltre 6 milioni di euro, quasi 700mila in più del 2024. È quanto è stato stanziato dall'assessore al Commercio, Agricoltura e Cibo della Regione Piemonte Paolo Bongioanni per la promozione in Italia e in Ue dei prodotti agroalimentari di qualità del Piemonte. Le risorse saranno messe a bando per. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

