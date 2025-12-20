Oltre 1.200 vittime e nomi eccellenti | cosa rivelano i primi documenti su Epstein

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha rilasciato venerdì il primo lotto di file relativi all’indagine su Jeffrey Epstein, rispettando la scadenza imposta dal Congresso. Si tratta di centinaia di migliaia di documenti che gettano nuova luce sul caso del noto finanziere  accusato di crimini sessuali  morto in carcere per un apparente suicidio  presso il  Metropolitan Correctional Center  di New York il 10 agosto 2019 che aveva importanti connessioni con l’èlite finanziaria e politica globale,  oltre che con l’apparato di intelligence e di sicurezza di Israele. La pubblicazione non è completa: il Dipartimento ha annunciato che ulteriori documenti saranno resi disponibili nelle prossime settimane, a causa dell’enorme volume di informazioni coinvolte. 🔗 Leggi su It.insideover.comImmagine generica

