Oliveto Citra | nel Borgo dei Fermenti sei nuove botteghe esperenziali

Il 23 dicembre alle ore 18, nel centro storico di Oliveto Citra, si terrà l'inaugurazione di sei nuove Botteghe esperienziali nel Borgo dei Fermenti. Questo evento segna un passo importante per la valorizzazione del patrimonio locale e offre ai visitatori un'opportunità di approfondimento e scoperta delle tradizioni artigianali della zona. Saranno occasioni di interesse per residenti e turisti, contribuendo alla crescita culturale e turistica del territorio.

