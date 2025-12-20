Olimpiadi è allarme neve artificiale L' ira della Fis | Ritardi inspiegabili il governo deve accelerare Li chiamiamo tre volte al giorno

Milano Cortina 2026, allarme rosso FIS: ritardi inspiegabili per innevamento - FIS, allarme di Johan Eliasch: "Ritardi inspiegabili" sulla neve artificiale per Milano- msn.com

Allarme su Milano-Cortina: manca la neve artificiale, siamo in ritardo - Il presidente della Fis, Eliasch: Governo e Regioni hanno ancora molto lavoro da fare. avvenire.it

Olimpiadi, entro l'inizio pronte solo 42 delle 98 opere previste ma è impossibile sapere i costi totali. E Libera lancia l'allarme sulla trasparenza x.com

Olimpiadi 2026, Grigioni in allarme: accordo con l’Italia in stallo Coira denuncia la mancanza di chiarezza da Roma sui contributi economici e la gestione del traffico verso Livigno, sede di gare. Il tunnel del Munt la Schera è un nodo cruciale #laprovinciaunicat - facebook.com facebook

