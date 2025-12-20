Olimpiadi è allarme neve artificiale L' ira della Federazione Sci | Ritardi inspiegabili il governo deve accelerare i tempi
Mancano meno di due mesi dall'inizio delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, ma c'è già un serio allarme e riguarda la neve artificiale: a lanciarlo è il. 🔗 Leggi su Leggo.it
Olimpiadi, è allarme neve artificiale. L'ira della Federazione Sci: «Ritardi inspiegabili, il governo deve accelerare i tempi» - Cortina, ma c'è già un serio allarme e riguarda la neve artificiale: a lanciarlo è ... leggo.it
Olimpiadi, entro l'inizio pronte solo 42 delle 98 opere previste ma è impossibile sapere i costi totali. E Libera lancia l'allarme sulla trasparenza x.com
Olimpiadi 2026, Grigioni in allarme: accordo con l’Italia in stallo Coira denuncia la mancanza di chiarezza da Roma sui contributi economici e la gestione del traffico verso Livigno, sede di gare. Il tunnel del Munt la Schera è un nodo cruciale #laprovinciaunicat - facebook.com facebook
