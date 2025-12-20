Il 2025 dell'Oleggio Magic Basket si chiude fuori casa. La 13esima giornata di campionato vede infatti gli Squali ospiti della Coelsanus Basket 7 Laghi Gazzada. Il match è in programma oggi, sabato 20 dicembre, alle 21.Una partita con bei ricordi: fra le fila avversarie militano infatti due ex. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

© Novaratoday.it - Oleggio Basket, il 2025 si chiude a casa di Gazzada

Leggi anche: Basket, Oleggio vince a Varese e si porta a casa altri due punti

Leggi anche: Oleggio Basket: Squali di nuovo in campo in casa contro Saronno

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Basket B, Oleggio perde contro la corazzata milanese Social Osa; Oleggio Magic Basket, sconfitta con Social Osa Milano per 74-89; Serie B - Squali Oleggio, il 2025 si chiude a casa di Gazzada; Valsesia Basket espugna Oleggio: vittoria in trasferta per 69-51.

Basket B, Oleggio gioca in anticipo e chiede di lanciare i peluche in campo - Da anni l'ultima sfida casalinga prima di Natale dell'Oleggio Magic Basket è associata al Teddy Bear Toss, il lancio dei peluche in campo che vengono poi donati a realtà ... novaratoday.it