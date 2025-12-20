Oleggio Basket il 2025 si chiude a casa di Gazzada
Il 2025 dell'Oleggio Magic Basket si chiude fuori casa. La 13esima giornata di campionato vede infatti gli Squali ospiti della Coelsanus Basket 7 Laghi Gazzada. Il match è in programma oggi, sabato 20 dicembre, alle 21.Una partita con bei ricordi: fra le fila avversarie militano infatti due ex. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
