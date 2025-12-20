Oggi l’ultimo saluto a Gherardo Dindelli il partigiano di Sansepolcro
SANSEPOLCRO È il giorno dell’ultimo saluto a Gherardo Dindelli, il partigiano di Sansepolcro morto alla soglia dei 102 anni. La Santa Messa è in programma per le 10.30 di stamani nella chiesa del Sacro Cuore, dove la comunità del Borgo sarà presente per rendergli il dovuto omaggio. Lo stesso che la locale sezione "Eduino Francini" dell’Anpi gli ha riservato nel manifesto funebre, precisando come sia tornato "tra i suoi compagni e amici di quella gioventù che ha reso l’Italia un Paese migliore". Il ricordo rimarrà vivo, al punto tale che la sua non sarà un’assenza ma una presenza viva: "Le sue parole, la sua vicinanza nei luoghi della lotta partigiana, la vivida memoria e i suoi racconti – si legge – sono parte delle nostre esistenze e ci accompagneranno ogni giorno. 🔗 Leggi su Lanazione.it
