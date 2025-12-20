Oggi 20 dicembre San Domenico di Silos | il monaco che sfidò il Re
Monaco eremita spagnolo, san Domenico di Silos osò porre un rifiuto al re quando questi gli chiese del denaro: i soldi li aveva destinati per altro. La figura di san Domenico di Silos, che si commemora oggi 20 dicembre, si colloca nell’XI secolo in Spagna. Era un monaco che nacque in Navarra, una regione spagnola. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
Leggi anche: Oggi 18 dicembre, San Graziano di Tours: sfidò le persecuzioni per celebrare l’Eucarestia
Leggi anche: Oggi 29 novembre, San Saturnino di Tolosa: vescovo e martire che sfidò gli idoli pagani
Le strade chiuse a Roma sabato 20 e domenica 21 dicembre; Nel Duomo di San Giovanni il concerto che i Music Piemonteis dedicano al Natale: sabato 20 dicembre, alle 21.00; Almanacco | Sabato 20 Dicembre: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno; Natale a San Bartolomeo 2025.
Sabato 20 dicembre: la frase del buongiorno, l'oroscopo, il santo e il proverbio del giorno - Ecco l'augurio per questa meravigliosa giornata e l'oroscopo segno per segno ... nostrofiglio.it
Almanacco del 20 dicembre, oggi si festeggia San Liberato - È una data che nel corso dei secoli ha visto intrecciarsi scoperte scientifiche, eventi politici di portata ... infocilento.it
Almanacco | Sabato 20 dicembre: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno - Il 20 dicembre è il 354º giorno del calendario gregoriano (il 355º negli anni bisestili). pisatoday.it
ACCADDE OGGI Il 19 dicembre del 1995 a #SommaVesuviana (NA) venne ucciso il finanziere Angelo Prisco, 28 anni. #Vittima della #criminalità. Fu ucciso il in una radura all’interno del Parco Nazionale del Vesuvio. Il militare venne ritrovato in una località im - facebook.com facebook
UFFICIALE Nel pomeriggio di oggi, martedì 16 dicembre, Denzel Dumfries è stato sottoposto a intervento chirurgico di stabilizzazione della caviglia sinistra presso la “Fortius Clinic” di Londra. Per l'esterno olandese seguirà un programma riabilitativo nell x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.