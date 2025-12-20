Offese ad Oriali durante Napoli-Milan di Supercoppa | multa di 10mila euro per Allegri
Una multa da 10.000 euro: è quanto ha deciso il Giudice sportivo della Serie A nei confronti di Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, a seguito della semifinale di Supercoppa persa col Napoli. Allegri, secondo la denuncia del club partenopeo, aveva offeso Lele Oriali, collaboratore di Conte. Per il giudice, Gerardo Mastrandrea, Allegri - da quanto rilevato dagli ispettori della procura federale. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Allegri: multa da 10mila euro per le offese ad Oriali durante Napoli-Milan di Supercoppa - Secondo il giudice sportivo l'allenatore rossonero durante la partita ha «assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti di un dirigente della squadra avversaria, al quale rivolgeva ripetutamente ... corriere.it
Offese ad Oriali durante Napoli-Milan di Supercoppa: multa di 10mila euro per Allegri - 000 euro: è quanto ha deciso il Giudice sportivo della Serie A nei confronti di Massimiliano Allegri , allenatore del Milan, a seguito della ... gazzettadelsud.it
