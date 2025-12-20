Una multa da 10.000 euro: è quanto ha deciso il Giudice sportivo della Serie A nei confronti di Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, a seguito della semifinale di Supercoppa persa col Napoli. Allegri, secondo la denuncia del club partenopeo, aveva offeso Lele Oriali, collaboratore di Conte. Per il giudice, Gerardo Mastrandrea, Allegri - da quanto rilevato dagli ispettori della procura federale. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Offese ad Oriali durante Napoli-Milan di Supercoppa: multa di 10mila euro per Allegri

Leggi anche: Calcio: ‘offese a Oriali’, per Allegri multa da 10mila euro

Leggi anche: Offese a Oriali, multa di diecimila euro per Allegri

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Quale sanzione rischia Allegri dopo gli insulti rivolti a Oriali: Sei un vecchio 80enne; Allegri contro Oriali in Supercoppa, la denuncia del Napoli: cosa è successo; Caso Allegri-Oriali, Gazzetta spiega: ''Offese personali e ripetute. Rapporto già al vaglio della Procura''; Cosa ha detto Allegri ad Oriali? Offese irrispettose, spuntano gli insulti shock dell'allenatore del Milan.

Allegri evita la squalifica per le offese a Oriali: l’allenatore del Milan pagherà ‘solo’ una multa - Il tecnico del Milan ha subito una multa per gli insulti ad Oriali durante la semifinale Napoli- fanpage.it