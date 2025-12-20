Offese ad Oriali durante Napoli-Milan di Supercoppa | multa di 10mila euro per Allegri

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una multa da 10.000 euro: è quanto ha deciso il Giudice sportivo della Serie A nei confronti di Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, a seguito della semifinale di Supercoppa persa col Napoli. Allegri, secondo la denuncia del club partenopeo, aveva offeso Lele Oriali, collaboratore di Conte. Per il giudice, Gerardo Mastrandrea, Allegri - da quanto rilevato dagli ispettori della procura federale. 🔗 Leggi su Feedpress.me

