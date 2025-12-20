Offese a Oriali multa di diecimila euro per Allegri

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Multa da 10.000 euro per Massimiliano Allegri, tecnico del Milan, per aver insultato pesantemente Lele Oriali, collaboratore di Conte durante la semifinale di Supercoppa persa col Napoli.È quanto deciso dal Giudice sportivo della Serie A, Gerardo Mastrandrea, Allegri - da quanto rilevato dagli. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

