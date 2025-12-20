Offese a Oriali multa da 10mila euro ad Allegri
Milano, 20 dicembre – Un’ammenda di 10.000 euro è stata fissata dal Giudice Sportivo nei confronti dell’allenatore del Milan Massimiliano Allegri per le offese rivolte al team manager del Napoli Gabriele Oriali nel corso della semifinale di Supercoppa a Riad giovedì. Allegri paga "per avere, nel corso del secondo tempo, assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti di un dirigente della squadra avversaria, al quale rivolgeva ripetutamente anche espressioni offensive; infrazione rilevata dai collaboratori della Procura federale". Gli insulti erano stati documentati dalle numerose telecamere presenti nello stadio Al-Awwal Park e avevano portato l’indomani il Napoli a pubblicare sui propri canali una nota in cui si parlava di “aggressione senza controllo”. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche: Calcio: ‘offese a Oriali’, per Allegri multa da 10mila euro
Leggi anche: Offese ad Oriali durante Napoli-Milan di Supercoppa: multa di 10mila euro per Allegri
Allegri: multa da 10mila euro per le offese ad Oriali durante Napoli-Milan di Supercoppa - Secondo il giudice sportivo l'allenatore rossonero durante la partita ha «assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti di un dirigente della squadra avversaria, al quale rivolgeva ripetutamente ... corriere.it
Offese ad Oriali durante Napoli-Milan di Supercoppa: multa di 10mila euro per Allegri - 000 euro: è quanto ha deciso il Giudice sportivo della Serie A nei confronti di Massimiliano Allegri , allenatore del Milan, a seguito della ... gazzettadelsud.it
Napoli-Milan Supercoppa, niente squalifica per Allegri: solo una multa per gli insulti a Oriali - Offendere un avversario, per inciso una bandiera del calcio italiano come Lele Oriali, non merita una sanzione come la squalifica. msn.com
NAPOLI ALL’ATTACCO DI ALLEGRI Il club azzurro ha diffuso un comunicato ufficiale sui propri canali social per condannare l’atteggiamento di mister #Allegri nei confronti di Gabriele #Oriali, vice di Antonio #Conte, finito nel mirino di insulti e offese da part - facebook.com facebook
Zazzaroni sulle offese di #Allegri e la risposta: “Oriali… non c’era bisogno” x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.