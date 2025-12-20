offese a oriali multa da 10mila euro ad allegri

Milano, 20 dicembre – Un’ammenda di 10.000 euro è stata fissata dal Giudice Sportivo nei confronti dell’allenatore del Milan Massimiliano Allegri per le offese rivolte al team manager del Napoli Gabriele Oriali nel corso della semifinale di Supercoppa a Riad giovedì. Allegri paga "per avere, nel corso del secondo tempo, assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti di un dirigente della squadra avversaria, al quale rivolgeva ripetutamente anche espressioni offensive; infrazione rilevata dai collaboratori della Procura federale". Gli insulti erano stati documentati dalle numerose telecamere presenti nello stadio Al-Awwal Park e avevano portato l’indomani il Napoli a pubblicare sui propri canali una nota in cui si parlava di “aggressione senza controllo”. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

