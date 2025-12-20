Odissea nello spazio Su Camera con Vista il programma di Alexander Jakhnagiev su La7 – Il video

Odissea nello spazio è il tema della nuova puntata di Camera con Vista, condotta da Alexander Jakhnagiev e proposta da Agenzia Vista. La trasmissione va in onda su La7 ogni domenica alle 09:00, offrendo approfondimenti e analisi su argomenti di attualità e cultura. La puntata sarà disponibile anche in formato video per una visione più accessibile e completa.

La premiere di 2020: Odissea nello spazio Covid, il corto di Pierfrancesco Campanella - Si è tenuta a Roma presso la prestigiosa sala dell’Anica la prima proiezione ufficiale in Italia del cortometraggio 2020: Odissea nello Spazio Covid, dopo il trionfo in Francia al Festival Champs ... tg24.sky.it

CINEMA/ compie 40 anni “2001 Odissea nello spazio” - Il 10 maggio 1968, a poco più di un mese dalle prime proiezioni nordamericane di New York, Washington e Los Angeles, faceva il suo debutto europeo a Londra il «greatest SF- ilsussidiario.net

Odissea nello spazio. Su Camera con Vista, il programma di Alexander Jakhnagiev su La7

Sul set di '2001: Odissea nello spazio' (1968) - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.