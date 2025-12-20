Occhio Napoli Italiano accende subito la finale | Vogliamo vincere! poi sulle differenze con il campionato
Il Bologna vola in finale di Supercoppa Italiana dopo la vittoria contro l’ Inter e si prepara ad affrontare il Napoli di Antonio Conte. In conferenza stampa, Vincenzo Italiano guarda già avanti e inquadra una sfida completamente diversa rispetto al precedente di campionato. La finale, spiega il tecnico rossoblù, cambia tutto. Emozioni, pressione e valore della partita impongono un livello di attenzione ancora più alto. Italiano: “La finale non è il campionato, Napoli diverso”. Italiano parte dal precedente favorevole contro il Napoli, ma invita a non trarre conclusioni affrettate. “Mi sento di dire che la partita di campionato è andata bene per noi. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
