Ancora colpi in appartamento, stavolta con bottini piuttosto importanti. Nel tardo pomeriggio di giovedì i ladri sono entrati in azione in via Donizetti, in un appartamento al primo piano. Stavolta i vicini si sono accorti della loro presenza e hanno prontamente dato l’allarme al numero unico di emergenza 112. Sul posto sono accorsi i carabinieri che hanno provato a rincorrerli, ma loro si sono dileguati nel buio. Erano entrati forzando la finestra sul retro e hanno rubato oro e contanti per un valore di oltre 5mila euro. Due i colpi registrati sempre giovedì ma a Jesi: nella zona di Tabano i malviventi sono riusciti a infiltrarsi in un’abitazione dove pure il bottino è stato importante e si aggirerebbe 5mila euro tra gioielli e contanti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Occhio ai ladri durante le feste. Case svaligiate e bottini pesanti

