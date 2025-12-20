Occhio a questa nuova truffa | così spariscono quasi 100 euro a volta dalla tua carta

Una nuova truffa ha cominciato a mietere numerosissime vittime in Europa, in particolar modo in Germania. I cyber-criminali sono infatti riusciti a elaborare un metodo per sottrarre denaro dai conti correnti delle vittime ignare, agendo in poco tempo. Al momento le autorità tedesche stanno cercando di contrastare questa attività fraudolenta, e i cittadini sono invitati a prestare attenzione. Il timore è che il modus operandi, rivelatosi efficace, si diffonda in molti altri Paesi europei, provocando ancora più danni. Questa truffa riesce ad aggirare facilmente i controlli, vincendo anche la diffidenza di certi utenti, ecco perché è importante conoscere bene la situazione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

