Obama col caschetto in testa visita campus della sua Fondazione in costruzione a Chicago – Il video
(Agenzia Vista) Usa, 20 dicembre 2025 L'ex Presidente Usa Barack Obama col caschetto in testa ha visitato i lavori per la costruzione del campus dell'Obama Presidential Center, a Chicago, costruito dalla sua Fondazione. X Obama Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online
