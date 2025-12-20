Gli arabi ci sono rimasti male. Si aspettavano a Ryad la finale tra Inter e Milan per la Supercoppa e dovranno “accontentarsi” di Napoli-Bologna, che poi sarebbero state le uniche due squadre legittimate a disputare la competizione. Dopo la vittoria della squadra di Conte contro il Milan ieri il Bologna, grazie alla lungimiranza del Var, ha battuto l’Inter ai rigori. I disastri dell’arbitro Chiffi. Se non ci fosse stato il Var Maresca, l’arbitro Chiffi avrebbe combinato un disastro. Prima non ha visto un netto fallo di mani in area di Bisseck, corretto in Ofr, poi ha concesso un rigore inesistente, anche questo corretto, ai nerazzurri. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

'O cammello 'nnamurato: arabi delusi, Inter e Milan fuori, finale di Supercoppa tra Napoli e Bologna

