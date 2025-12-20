Nuovo volto per Piazza Mameli nella marina di Torre Lapillo Completati i lavori

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuovo volto per Piazza Mameli nella marina di Torre Lapillo. Completati i lavori di riqualificazione, l’area si presenta ora rinnovata e più funzionale, contribuendo a migliorare la vivibilità e l’attrattività del centro. La riqualificazione rappresenta un passo importante per valorizzare il patrimonio locale e offrire ai cittadini e ai visitatori uno spazio più accogliente. Nuovo volto per Piazza Mameli nella marina di Torre Lapillo. Completati i lavori

TORRE LAPILLO (Porto Cesareo) – L’approssimarsi del Natale e la conclusione dell’anno portano una buona nuova per la località della marina di Torre Lapillo, sul litorale di Porto Cesareo, dove si inaugura il nuovo volto di piazza Mameli. Si tratta di un intervento profondo e atteso, che ha. 🔗 Leggi su Lecceprima.itImmagine generica

Leggi anche: Nella marina di Torre Lapillo ogni domenica le bancarelle del mercato invernale

Leggi anche: Torre Lapillo, incendio: distrutte circa trecento rotoballe di fieno Nella notte

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

La Circoscrizione 7 sponsorizza il Balon a misura d'uomo: Ma da 7 anni aspettiamo le telecamere; Monopoli, 250 mila euro per la nuova illuminazione nel Centro Storico: i dettagli del piano.

nuovo volto piazza mameliNuovo volto per Piazza Mameli nella marina di Torre Lapillo. Completati i lavori - Rinnovata la pavimentazione, potenziata l’illuminazione, installati nuovi arredi urbani e dato spazio al verde con la piantumazione di nuovi alberi. lecceprima.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.