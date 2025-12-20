Nuovo volto per Piazza Mameli nella marina di Torre Lapillo Completati i lavori

Nuovo volto per Piazza Mameli nella marina di Torre Lapillo. Completati i lavori di riqualificazione, l’area si presenta ora rinnovata e più funzionale, contribuendo a migliorare la vivibilità e l’attrattività del centro. La riqualificazione rappresenta un passo importante per valorizzare il patrimonio locale e offrire ai cittadini e ai visitatori uno spazio più accogliente. Nuovo volto per Piazza Mameli nella marina di Torre Lapillo. Completati i lavori

TORRE LAPILLO (Porto Cesareo) – L'approssimarsi del Natale e la conclusione dell'anno portano una buona nuova per la località della marina di Torre Lapillo, sul litorale di Porto Cesareo, dove si inaugura il nuovo volto di piazza Mameli. Si tratta di un intervento profondo e atteso, che ha. Rinnovata la pavimentazione, potenziata l'illuminazione, installati nuovi arredi urbani e dato spazio al verde con la piantumazione di nuovi alberi.

