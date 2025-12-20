Nuovo orario dei treni tutti esasperati Ritardi e vagoni come carri bestiame
"Quarto giorno del nuovo orario, quarto giorno in ritardo, quarto giorno in cui gli studenti delle scuole arrivano in classe oltre l'orario di inizio, quarto giorno con il Donizetti a capienza quasi dimezzata rispetto al Caravaggio che c'era prima. Non ci sono parole". Sono esasperati i pendolari del Coordinamento Pavese, Lomellina, Oltrepò che dalla provincia si spostano verso Milano per studio e lavoro. A finire sotto accusa è il nuovo orario entrato in vigore domenica, che i viaggiatori avevano contestato già prima che venisse introdotto. "Martedì all'andata il 10454 da Piacenza – protesta una pendolare – è arrivato a Milano con 25 minuti di ritardo e affollatissimo.
