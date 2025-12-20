Nuovo anno accademico e consegna dei diplomi Dottori presto in campo
Al via il nuovo anno accademico per i medici di medicina generale e consegna dei diploma ai neo laureati in Asst Rhodense. Il corso, gestito per Regione Lombardia dall’Accademia di Formazione per il Servizio Sociosanitario Lombardo di PoliS-Lombardia, rafforza l’impegno dell’azienda sanitaria nella formazione di professionisti altamente qualificati per la sanità territoriale. Gli studenti iscritti al nuovo anno accademico sono una ventina e sono stati selezionati con un concorso regionale da Polis. L’obiettivo è quello di formare professionisti che possano rispondere alle sfide di una sanità in evoluzione, assicurando un sistema di cura più efficiente e accessibile per tutta la comunità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
