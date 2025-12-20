Nuovi autovelox in autostrada le tratte interessate e le multe in caso di alta velocità

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La polizia stradale rende pubbliche le tratte stradali dove sono operativi, giorno per giorno, gli strumenti di controllo della velocità. Un modo per invitare gli automobilisti a moderare l'andatura rispettando i limiti e prevenire, così, gli incidenti stradali. E' importante tenere la velocità. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

nuovi autovelox in autostrada le tratte interessate e le multe in caso di alta velocit224

© Messinatoday.it - Nuovi autovelox in autostrada, le tratte interessate e le multe in caso di alta velocità

Leggi anche: Alta velocità in autostrada, nuovi controlli con autovelox: cosa si rischia se si superano i limiti

Leggi anche: Da Autovelox a Navigard, le macchine per le multe sulla velocità

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Autostrade, negli Emirati Arabi Uniti limite di velocità elevato a 160 km/h su alcune tratte, in Italia fermo a 130 km/h; I controlli con autovelox della polizia stradale di Messina: ecco dove e quando; Autovelox in Lombardia fino a domenica 21 dicembre.

nuovi autovelox autostrada tratteIn arrivo i nuovi “super” autovelox intelligenti: quali multe potranno fare - Due nuovi dispositivi ad alta tecnologia entreranno in funzione in Italia: possono rilevare sorpassi, smartphone, cinture e altro ancora ... ecoblog.it

Addio Tutor, in servizio sulle strade italiane due nuovi super autovelox: le novità - Addio a Tutor e autovelox fissi, gli strumenti che per anni hanno scandito la vita degli automobilisti sulle autostrade italiane. notizie.tiscali.it

Arrivano i nuovi occhi elettronici sulle strade: così l’intelligenza artificiale ti multerà (anche senza autovelox) - Dal 2026 l’Italia installerà Navigard sulle autostrade e SafeDrive nelle città: telecamere, radar e AI per rilevare velocità, sorpassi pericolosi e infrazioni. webnews.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.