Nuovi autovelox in autostrada le tratte interessate e le multe in caso di alta velocità

La polizia stradale rende pubbliche le tratte stradali dove sono operativi, giorno per giorno, gli strumenti di controllo della velocità. Un modo per invitare gli automobilisti a moderare l'andatura rispettando i limiti e prevenire, così, gli incidenti stradali. E' importante tenere la velocità.

Addio Tutor, in servizio sulle strade italiane due nuovi super autovelox: le novità - Addio a Tutor e autovelox fissi, gli strumenti che per anni hanno scandito la vita degli automobilisti sulle autostrade italiane. notizie.tiscali.it

Arrivano i nuovi occhi elettronici sulle strade: così l’intelligenza artificiale ti multerà (anche senza autovelox) - Dal 2026 l’Italia installerà Navigard sulle autostrade e SafeDrive nelle città: telecamere, radar e AI per rilevare velocità, sorpassi pericolosi e infrazioni. webnews.it

Da oggi sono attivi i nuovi autovelox sulla Tangenziale e su viale Isacco Newton - facebook.com facebook

Dove saranno i nuovi autovelox e il tutor: il prefetto chiarisce x.com

