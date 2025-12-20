Nuova vita alla Torre Schindler | Continuità alla nostra storia
Alla fine degli 11 piani della Torre Schindler c’è una scala a chiocciola che porta sul terrazzo della Brianza. Dall’alto si vedono il campanile di Concorezzo e il Duomo di Milano. Locale e globale, i due estremi di una lunga storia industriale che riesce a tenere insieme tutto. Il restyling del monumento all’operosità è finito, dopo più di sei mesi di cantieri, il colosso degli ascensori ha inaugurato la celebre torre a tre facce, all’interno del proprio perimetro, in passato usata per testare i prodotti, è uno dei simboli dello skyline della terra delle fabbriche. Arricchita da luci colorate che la trasformano, volendo, anche in bandiera italiana. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Leggi anche: Nuova vita per il Bernocchi. Inaugurato l’edificio restaurato: "Un pezzo della nostra storia"
Leggi anche: La storia di Qaseb: da Gaza per una nuova vita a Reggello grazie alla parrocchia
Nuova vita alla Torre Schindler: Continuità alla nostra storia; Nuova vita per la torre simbolo in Lombardia: straordinaria icona industriale degli anni ’60; Nuova vita per la torre simbolo in Lombardia: straordinaria icona industriale degli anni '60; Torre Schindler: l’icona simbolo riapre e torna a brillare sulla città di Concorezzo.
Nuova vita per la torre simbolo in Lombardia: straordinaria icona industriale degli anni ’60 - Inaugurata a Concorezzo la restaurata torre Schindler, icona dell'architettura brutalista. comozero.it
Kariba, l'elefantessa simbolo della nuova vita nel santuario che cambia le regole x.com
LA CITTA' DEL FUTURO - Una nuova vita all'ex Eridania, dove nell'area a destra di via Monte San Michele, andando verso il centro, sorgerà un presidio di sicurezza per i cittadini e la nuova sede della Questura di Forlì - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.