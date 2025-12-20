Nuova vita alla Torre Schindler | Continuità alla nostra storia

Alla fine degli 11 piani della Torre Schindler c’è una scala a chiocciola che porta sul terrazzo della Brianza. Dall’alto si vedono il campanile di Concorezzo e il Duomo di Milano. Locale e globale, i due estremi di una lunga storia industriale che riesce a tenere insieme tutto. Il restyling del monumento all’operosità è finito, dopo più di sei mesi di cantieri, il colosso degli ascensori ha inaugurato la celebre torre a tre facce, all’interno del proprio perimetro, in passato usata per testare i prodotti, è uno dei simboli dello skyline della terra delle fabbriche. Arricchita da luci colorate che la trasformano, volendo, anche in bandiera italiana. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

