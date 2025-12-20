Nuova ‘lista stupri’ nel bagno del liceo Giulio Cesare di Roma | annullati i viaggi d’istruzione

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Niente viaggi d'istruzione per gli studenti del Liceo Giulio Cesare di Roma. Una decisione presa dal Collegio dei Docenti a seguito del ritrovamento, nel bagno dei ragazzi, di una seconda 'lista stupri' con i nomi di due professoresse. Nello stesso liceo romano, una ventina di giorni fa, era apparsa una prima lista con . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.itImmagine generica

Leggi anche: Lista degli stupri nel bagno del liceo Giulio Cesare di Roma, denuncia choc: "Gesto grave"

Leggi anche: Lista degli stupri nel bagno del liceo Giulio Cesare a Roma, il ministro Valditara invoca sanzioni immediate

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Liceo Giulio Cesare occupato | dopo la ‘lista stupri’ arriva la protesta degli studenti.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.